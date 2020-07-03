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Новости мираПроисшествия

Скрывавшийся девять лет чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Никита Брыкин
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Прокурор Генеральной прокуратуры в Поволжье Виктор Латин рассказал о бывшем чиновнике Росрезерва, который продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку, пишет «КП».

Сообщается, что в 2007 году в ходе масштабной распродажи деталей из государственных запасов мужчина внес в перечень четыре детали с названием «монтажный узел». Ими оказались истребители МиГ-31. Их стоимость чиновник оценил в 153 рубля.

Примечательно, что чиновник продал их за 153 рубля за штуку, а перепродал заводу по рыночной цене. Кроме того, злоумышленник совершил хищение свыше 35 тысяч тонн мазута.

Общий ущерб государству от его действий превысил 1,3 миллиарда рублей.

Девять лет назад Силякова заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, на оглашение приговора он не явился. Осужденному на протяжении нескольких лет удавалось скрываться. В конце мая его задержали в Нижегородской области.

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