Синоптики рассказали, какими будут август и осень

Дожди, которые обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться. Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Об этом «Известиям» рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом осадков выпадет даже меньше нормы – примерно на 20%. Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.
Аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повторится. Ранее сообщалось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. А 20 июля из-за прорыва плотины затопило город Нижние Серги Свердловской области — причиной стали обильные ливни. В городе объявлен режим ЧС.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не кончится лето: метеорологи ожидают теплой осени
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