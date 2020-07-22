Синоптики прогнозируют тёплый и комфортный август

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз погоды на последний летний месяц, а также предстоящую осень.

По словам синоптика, жителей центральной России, ждёт комфортный и тёплый август. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы в пределах от 20 до 26 градусов со знаком плюс. Осадков будет мало — на 20 % меньше нормы. Поэтому август будет идеальным месяцем для прогулок.

Осень по прогнозам тоже будет тёплой. Прогнозируется средимесячное повышение температуры всех трёх осенних месяцев в среднем на 2 градуса, — пишет evo-rus.com