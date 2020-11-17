Школы и детские сады в Новгородской области закрывать не планируют

В понедельник, 16 ноября, в своем обращении в Новгородцам губернатор Андрей Никитин сообщил, что в регионе не планируют закрывать школы и детские сады.
По словам главы региона, в области невысокий уровень заболеваемости по системе образования.
При этом по словам губернатора, работающим родителям будет сложно справляться с детьми, если они перейдут на дистанционный режим. К тому же, как отметил Никитин, в самом начале пандемии стало ясно, что удаленный режим работы для школьников только ухудшает качество образования.