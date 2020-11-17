Школы и детские сады в Новгородской области закрывать не планируют

В понедельник, 16 ноября, в своем обращении в Новгородцам губернатор Андрей Никитин сообщил, что в регионе не планируют закрывать школы и детские сады.

По словам главы региона, в области невысокий уровень заболеваемости по системе образования.

— Причин для того, чтобы закрывать школы или детские сады нет. Но и более того, если нет причин для закрытия образовательных учреждений, то я не вижу смысла в ужесточении ограничений, — сказал Никитин.

При этом по словам губернатора, работающим родителям будет сложно справляться с детьми, если они перейдут на дистанционный режим. К тому же, как отметил Никитин, в самом начале пандемии стало ясно, что удаленный режим работы для школьников только ухудшает качество образования.

— В ближайшие 10-12 дней я не вижу перспективы в закрытии школ и детских садов. Если у нас будут соблюдаться все требования в образовательных учреждениях, то мы сможем обойтись без дистанционного обучения, — подчеркнул Андрей Никитин.