Школьный учитель девять лет насиловал приемного ребенка

Столичные оперативники задержали педагога, который на протяжении девяти лет насиловал свою приемную дочь. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Как стало известно, в полицию обратилась 17-летняя студентка, которая просила принять меры к ее опекуну. Оказалось, что, начиная с 2011 года, мужчина систематически домогался ребенка.
Девушку усыновили после трагедии – родная 4-летняя дочь семейной пары умерла после перенесенного ОРВИ в 2006 году. Выяснилось, что 53-летний мужчина ранее работал участковым, после чего стал педагогом.
Около полутора лет назад семья переехала из Подмосковья в Москву. Насилие со стороны приемного отца в отношении девочки продолжилось. Год назад она попыталась рассказать об этом матери, однако женщина не восприняла слова приемной дочери всерьез.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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