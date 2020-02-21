Школьник с собакой поймал вора в Калининграде

13-летний школьник поймал вора в Калининграде. Во время «операции» по поимке ему помогала собака породы маламут.

Это случилось после того, как во время сборов в школу юноша заметил, что в квартиру залез посторонний. Однако несовершеннолетний не испугался, а наоборот. Подросток ринулся в погоню за незваным гостем. Вместе с ним догонять преступника бросилась собака по кличке Лея. Мальчик и пес догнали преступника на лестнице дома. Собака преградил путь грабителю. Парень призвал вернуть чужое имущество, однако женскую сумку вор отдавать не хотел. Тогда помогли соседи. Они заблокировали входную дверь подъезда и вызвали правоохранителей.

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После задержания выяснилось, что на чужое позарился 28-летний местный рецидивист. Мужчина работал по одной и той же схеме: приходил в подъезды, дергал дверные ручки, если двери оказывались открытыми, он брал ценное имущество и скрывался. Заведено уголовное дело. Ведется расследование. Задержавшим преступника участникам «операции» объявлена благодарность, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ