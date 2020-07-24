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Новости мираОбщество

Школьник провел интернет в глухое село ради славы

Иван Федоров

В Новосибирской области 9-классник из населенного пункта Песцы соорудил самодельную вышку, чтобы провести в село интернет. После этого мальчик стал звездой видеохостинга YouТube.

«Наш поселок расположен в 5 километрах от райцентра, и у нас нет Интернета», – объяснил свой мотив школьник.

Парень обратился в компанию «Ростелеком», откуда ему ответили, что в населенный пункт провели медный телефонный кабель, а на проведение оптоволокна нужен миллион рублей. Такие деньги в деревне с 60-ю дворами найти нереально.

После этого ученик школы и местные жители собрали антенну из стальных прутьев и поставили роутер местного оператора. Так школьник стал раздавать интернет в соседние дома и взимать за это с соседей абонентскую плату.

Соседи гордятся парнем, а он уже успел стать звездой Youtube, сообщает РЕН ТВ.

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