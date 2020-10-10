Школьник из Уфы рассказал об издевательствах учителя

Четвероклассник и его мама прокомментировали инцидент в школе в Уфе, где другому ученику педагог заклеивала рот скотчем, пишет портал «Proufu».

Женщина рассказала, что слышала аудиозапись, на которой учитель якобы произносил неприятные слова.

«Зачем ты вообще ходишь в школу? Сидел бы у перехода яблоками торговал и на хлеб зарабатывал», – приводит слова преподавателя мать школьника.

По словам родительницы, данный педагог неоднократно применяла в отношении учеников физическую силу, а также ругалась матом. Сам школьник рассказал, что учительница била его «головой об парту, вышвыривала из класса».

Родители намерены добиться, чтобы учителя уволили из школы и привлекли к законом установленной ответственности.

В настоящее время правоохранители проводят проверку инцидента.