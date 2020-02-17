Школьницы задержали педофила, который напал на ребенка в автобусе

В Москве восьмиклассники задержали мужчину, который распускал руки в автобусе маршрута №15. Об этом пишет «МК».

Восемь школьников и школьниц ехали на форум, посвященный выбору будущей профессии, в сопровождении двух педагогов. Педагоги поняли, что что-то случилось, когда подростки выходили из автобуса.

Выяснилось, что к незнакомой им 14-летней школьнице приставал мужчина. При этом девочка стеснялась позвать на помощь и терпела домогательства.

Выйдя вместе с подростками, извращенец отправился на другую автобусную остановку. Два подростка решили задержать его. Они остановили незнакомца и спросили, зачем он это делал, а также вызвали наряд полиции. Правоохранители задержали 25-летнего гражданина Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия».