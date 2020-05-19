Школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником

Газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Life Shot написала о 16-летней школьнице в Москве, которая обвинила приемную мать в принуждении к совместному сексу со своим начальником за деньги.
Сообщается, что ранее заявление в полицию написал некий мужчина, который заявил, что женщина предложила ему секс втроем. Третьей участницей оргии должна была стать ее приемная дочь.
По словам подростка, инцидент произошел прошлым летом, когда мама взяла ее с собой на работу. Та сказала, что девочка очень понравилась ее начальнику, и предложила заняться с ним сексом, однако школьница отказалась. За это женщину могли повысить на работе, утверждает девочка.
Следователи проверяют эту информацию.
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