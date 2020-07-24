Шикарная Лобода показала подросшую дочь

Популярная певица Светлана Лобода часто радует поклонников откровенными фотографиями. Недавно звезда снялась в купальнике на фоне бассейна и была не одна: с ней перед камерой позировала маленькая дочка Тильда.

Подросший ребенок находился вместе с мамой перед камерами. У Светланы и Тильды даже купальники были выполнены в похожих цветах.

Фото с подросшей дочерью Лобода опубликовала в своем Инстаграме и приманила внимание подписчиков. Некоторые стали восхищаться ее фигурой, а некоторые – лапочкой-дочкой.