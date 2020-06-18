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Шестеро погибли в огненной аварии в Мордовии

Алексей Агеев
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18 июня на территории республики Мордовии случилось страшное ДТП с летальным исходом. Авария унесла шесть человеческих жизней и завершилась пожаром.

Две легковушки столкнулись в Николаевке. В третьем часу ночи машины не разъехались на улице Ленина. После столкновения оба автомобиля загорелись. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибли три человека в одной машине и три – в другой.

После аварии было снято видео, на котором можно увидеть последствия ДТП. Причины произошедшего пока не установлены. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.

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