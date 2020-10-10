Шестеро хулиганов забили до смерти мужчину в Ленобласти

Рано утром 10 октября в Шушарах в Ленобласти произошла массовая драка, в результате погиб один человек, пишет «КП».

Сообщается, что местные жители увидели картину в духе «семеро на одного», но на самом деле хулиганов было шесть. Группа приятелей с изрядной жестокостью избивала беззащитного мужчину. На место происшествия прибыли стражи порядка, но было уже поздно.

Потерпевший скончался до приезда скорой помощи. В полицию для выяснения обстоятельств доставлены шесть молодых людей, трое из которых оказались несовершеннолетними.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.