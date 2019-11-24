Шесть человек погибли в ДТП в Оренбуржье

24 ноября, в Оренбургской области, неподалеку от населенного пункта Чистое, случилась автокатастрофа, которая унесла шесть человеческих жизней. В числе погибших один ребенок.

Авария произошла ранним утром на 15-м километре автодороги Оренбург — Акбулак. Минивэн Hyundai H1 Starex, в салоне которого находились 8 граждан Узбекистана, вылетел на полосу для встречных машин и врезался в фуру. После удара вэн вспыхнул. Шофер большегруза травм не получил. Он уходил от столкновения, его машина съехала в кювет.

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В минивэне смертельные травмы получили 6 человек. Они погибли. В числе умерших ребенок. Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В момент ДТП на дороге образовалась наледь. Температура воздуха опустилась до 15-17 градусов ниже нуля, сообщает Орендэй.

Фото и видео: Орендэй