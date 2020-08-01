Сестра зарезавшего жену мужчины высказалась о его поведении

Гражданин, убивший на обочине дороги свою супругу, «выгораживает себя» в разговорах о причине конфликта с погибшей. Такую точку зрения имеет сестра убийцы, она поделилась мыслями о ситуации с телеканалом 360.

Женщина отметила, что брат оправдывает совершение убийства ревностью и заявляет, что супруга не дала ему пароль от своего телефона.

«Я не могу дать объяснение его действиям и поступкам», — заявила сестра преступника.

Женщина добавила, что не поддерживает брата и не желает больше с ним общаться после совершенного им дикого поступка.

29 июля на автодороге в Челябинской области мужчина ударил жену ножом на глазах двоих детей в машине. В итоге потерпевшая умерла.