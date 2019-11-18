Серпуховчанка, которой муж отрубил руки, переехала в Санкт-Петербург

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева переехала в Санкт-Петербург. Напомним, два года назад девушка лишилась рук: их отрубил ее супруг.

Грачева прокомментировала свой переезд. Она заявила, что в Петербурге ей будет полегче найти работу. Также она отметила, что после трагического инцидента ей следовало искать счастья лишь в Москве или Северной столице.

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В ближайшем будущем Маргарита собирается найти себе жилье (будет снимать). Девушка уверена, что все пойдет по плану, так как у нее много друзей в Санкт-Петербурге, сообщает Политика сегодня.