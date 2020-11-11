Серийному убийце из Новоуральска предъявлено обвинение в убийстве 11-й жертвы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 45-летнему жителю города Новоуральска Свердловской области – Евгению Петрову в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В мае 2001 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района. 7 сентября 2001 года ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района, куда в тот день и собиралась потерпевшая. Проведенными тогда следственными действиями установить обвиняемого не представилось возможным.

В 2020 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, были вновь допрошены свидетели и родственники потерпевшей, тщательно изучены материалы уголовного дела. В результате при анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных на территории Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. За совершенные преступления в 2005 году виновный был приговорен к пожизненному лишению свободы. Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника.

В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность обвиняемого к совершенному преступлению была установлена и в ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном.

По версии следствия, днем 12 мая 2001 года злоумышленник следовал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Заметив потерпевшую около местного автовокзала, он предложил подвезти ее, на что девушка согласилась. Затем обвиняемый вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, совершил ее изнасилование, а затем задушил. После наступления смерти девушки он нанес ей несколько ножевых ранений, а затем привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю и вывез вглубь лесного массива, где и оставил его, после чего скрылся.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на окончание расследования и закрепление доказательств, на время следствия подозреваемый переведен в следственный изолятор в город Уфу.