Сергей Безруков начал рисовать картины во время самоизоляции

Известный российский актер Сергей Безруков начал рисовать картины во время периода самоизоляции. Об этом знаменитый артист рассказал в своем Инстаграме.

Безруков сфотографировался за столом вместе с супругой Анной Матисон. В руках у четы были кисти, на столах лежали новые произведения живописи. Сергей отметил, что не рисовал «со студенческих лет».

– Всегда писал акварельные миниатюры, и вот наконец-то после стольких лет маслом. Супер ощущение! – выразил свои впечатления Сергей Безруков (орфография и пунктуация сохранены).

Подписчики артиста были шокированы новой гранью его таланта. Они отметили, что у него классно получается.