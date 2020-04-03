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Сергей Безруков начал рисовать картины во время самоизоляции

Известный российский актер Сергей Безруков начал рисовать картины во время периода самоизоляции. Об этом знаменитый артист рассказал в своем Инстаграме.

Безруков сфотографировался за столом вместе с супругой Анной Матисон. В руках у четы были кисти, на столах лежали новые произведения живописи. Сергей отметил, что не рисовал «со студенческих лет».

– Всегда писал акварельные миниатюры, и вот наконец-то после стольких лет маслом. Супер ощущение! – выразил свои впечатления Сергей Безруков (орфография и пунктуация сохранены).

Подписчики артиста были шокированы новой гранью его таланта. Они отметили, что у него классно получается.

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