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Семья по ошибке похоронила живого младенца

В китайской провинции Шаньдун семья по ошибке заживо похоронила новорожденного ребенка. Об этом пишет Лента со ссылкой на The Mirror.

Сообщается, что местные жители услышали из-под земли звук. Оказалось, что под землей находится мальчик, который лежал в картонной коробке. Его госпитализировали. Младенец весил полтора килограмма и страдал от анемии и желтухи.

По словам дедушки ребенка, он родился с серьезной легочной инфекцией, не мог ни есть, ни пить. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего он, якобы, скончался. Семья решила похоронить ребенка. Полиция проводит расследование.

Отметим, что сейчас малышу два месяца, он стал весить четыре килограмма, и его здоровье восстановилось.

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