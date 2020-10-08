Съемки «Мира Юрского периода» приостановили из-за заразившихся коронавирусом

Съемочный процесс третьей части фильма «Мир Юрского периода» приостановили. Все из-за того, что на площадке обнаружили зараженных COVID-19, сообщает «Киноафиша».

Коронавирус нашли сразу у нескольких участников съемочного процесса, поэтому все ушли на карантин на две недели. Режиссер фильма Колин Треворроу рассказал, что такие меры были приняты из-за правил, предписанных в протоколах безопасности по COVID-19.

— Сюжет картины пока не раскрывают, однако уже известно, что персонажи будут разбираться с последствиями сиквела. В прошлом фильме динозавры вырвались на свободу, изменив облик привычного мира, — говорится в сообщении.

Кроме того, в понедельник, 5 октября, студия Universal Pictures перенесла премьеру на целый год. Ранее фильм должен был выйти летом 2021 года, а теперь любители картины смогут насладиться атмосферой только 10 июня 2022 года.

— Сейчас команда господина Треворроу находится на финальной стадии съемок, поэтому работа на площадке идти еще примерно три недели, — рассказали в СМИ.