Семейная пара погибла, пятеро пострадали в ДТП в Башкирии

15 февраля на автомобильной дороге Самара – Уфа – Челябинск столкнулись два внедорожника. ДТП завершилось гибелью двоих человек. Еще пятеро оказались травмированными.

Автокатастрофа случилась на территории Иглинского района Башкирии. Участниками ДТП стали Шевроле-Нива и Renault Duster. В результате случившегося смертельные травмы получили 59-летний водитель иномарки и пассажир этого авто.

Травмы получили семилетний ребенок и еще четверо взрослых. По факту случившегося ведется проверка, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова