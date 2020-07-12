Семь человек избили полицейских под Томском

10 июля семеро человек набросились на сотрудников ДПС и избили их в Томской области. Позднее дебоширы были задержаны правоохранителями.

Вечером 10 июля сотрудники полиции попытались остановить подозрительный автомобиль Иж-2125 «Комби», но водитель отечественной легковушки тормозить не собирался. Он решил уехать. Однако в лесу инспекторы ГИБДД настигли Иж. После этого из салона машины выскочили семь пьяных человек. Агрессивно настроенные люди кидались обувью в правоохранителей. напали на них и устроили драку.

В итоге полицейские скрутили дебоширов, а также применили оружие в целях остановки конфликта. Однако четверо человек сумели убежать. За ними пришлось гоняться по лесу. Но в итоге всех нарушителей порядка получилось поймать. По факту случившегося ведется проверка. Пишет РЕН ТВ.