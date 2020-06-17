Сбивший школьницу насмерть таксист не мог связать двух слов

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В Башкирии суд избрал меру пресечения пьяному водителю, который сбил компанию школьников. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что подростки из села Иглино шли получать аттестаты об окончании 9-го класса. Таксист был пьян. В результате он наехал на четырех школьников, которые шли по обочине. Одна из пострадавших погибла на месте, ее одноклассник — в реанимации.

Сразу после аварии мужчина с трудом держался на ногах, и едва смог связать несколько слов. Автолюбитель пытался скрыться с места ДТП, однако ему помешали это сделать прохожие. Они вытащили его из машины и удерживали до приезда полицейских.

Тест на алкоголь, который на месте смертельной аварии провели стражи порядка, показал внушительную цифру — 1,7 промилле. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.