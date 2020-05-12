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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 % при регистрации сделок в электронном виде

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Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 % при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

– Квартира в новостройке — от 5,9% годовых
– Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

– Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых
– Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Проведение сделок с недвижимостью на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса «Электронная регистрация». Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности. Мы отметили, что спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. А с 12 мая выбор «Электронной регистрации» становится еще более выгодным, так как мы предоставляем скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Надеемся, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным».

Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

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