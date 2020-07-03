Саратовец нанес любовнице 106 ран и надругался над трупом

В Саратове в ближайшее время осудят 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве и надругательстве над телом. Об этом пишет портал «СарИнформ».
Инцидент произошел 8 января. Сообщается, что мужчина закрылся с 40-летней любовницей в квартире дома на улице Некрасова. Злоумышленник избил женщину различными предметами, после чего зарезал ее. Кроме того, он надругался над телом погибшей.
Потерпевшей причинено 106 прижизненных и 18 посмертных телесных повреждений.
Крики услышала соседка. На место происшествия пришли родственников потерпевшей. Однако злоумышленник отказался открывать дверь. Ее вскрыли сотрудники экстренных служб.
Мужчина признал вину, сейчас он под стражей.
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