Саратовец нанес любовнице 106 ран и надругался над трупом

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В Саратове в ближайшее время осудят 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве и надругательстве над телом. Об этом пишет портал «СарИнформ».

Инцидент произошел 8 января. Сообщается, что мужчина закрылся с 40-летней любовницей в квартире дома на улице Некрасова. Злоумышленник избил женщину различными предметами, после чего зарезал ее. Кроме того, он надругался над телом погибшей.

Потерпевшей причинено 106 прижизненных и 18 посмертных телесных повреждений.

Крики услышала соседка. На место происшествия пришли родственников потерпевшей. Однако злоумышленник отказался открывать дверь. Ее вскрыли сотрудники экстренных служб.

Мужчина признал вину, сейчас он под стражей.