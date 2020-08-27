«Самый блатной водитель» оскорблял полицейского и ударил служебное авто

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео конфликта в Адлере с участием водителя, который во время задержания оскорблял сотрудника полиции.

Инцидент произошел 7 августа. Водитель Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан. При этом мужчина вел себя вызывающе, отказывался предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство.

«Посмотрите на номера, дебил ты ***», – кричал автомобилист.

После этого автолюбитель подошел к патрульной машине и пнул ее ногой.

«Тебе сейчас *** настанет. Ты мне еще машину поцарапал», – продолжил дебошир.

Реклама

В итоге его задержали. В отношении него составлен административный протокол. Все материалы переданы в надзорные органы для принятия решения. В Сети мужчину назвали «самым блатным водителем».