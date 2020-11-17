Самолёт совершил вынужденную посадку из-за запаха дыма в кабине пилотов

Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самолёт «Аэрбас-320» с 60 пассажирами и 6 членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Сургута в 8 часов по местному времени. Он направлялся в аэропорт Шереметьево в Москве. Во время полёта командир лайнера почувствовал запах дыма в кабине пилотов и принял решение совершить вынужденную посадку.

– В 09.20 по местному времени воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту города Ханты-Мансийска. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.