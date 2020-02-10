Самолечение довело женщину до абсцесса головного мозга

В Астрахани экстренно госпитализировали в больницу имени Кирова 38-летнюю местную жительницу. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что женщина переболела ОРВИ, однако лечилась сама, несмотря на сильный кашель и высокую температуру. Вскоре у нее возник отит, который она тоже пыталась вылечить самостоятельно.

В результате пациентка довела себя до абсцесса головного мозга. У нее начались нарушения речи и головные боли, а также онемение и обездвиженность руки и ноги. Только срочная операция позволила спасти больную. Ей предстоит пройти этап восстановления.