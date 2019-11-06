Самбурская показала откровенное фото, чтобы поддержать свою фанатку

Известная российская актриса Анастасия Самбурская разместила в своем Инстаграме горячий фотоснимок. При этом интереснее всего в этой публикации не сама фотография, а подпись к ней.

Несмотря на то, что 32-летняя звезда позирует в кадре, надев на себя кружевное белье, ярко накрасив губы и распустив волосы, важнее прочитать тот посыл, который оставила поклонникам Анастасия. По мнению звезды, «когда нечем брать, начинаются сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне». Самбурская заявила, что такая мода ее не привлекает, и следовать ей знаменитость не станет.

При этом позднее, в разделе Stories, актриса пояснила, почему выложила откровенное фото и почему так ярко его подписала. Дело в том, что этот поступок был сделан, чтобы выполнить просьбу 19-летней фанатки, недовольной своей грудью. Девушка просила Анастасию отправить ей фото и совет, как решить проблему. Поклонники в комментариях оценили мнение Анастасии. Однако тут же отметили, что фигурой нельзя не хвалиться, если она шикарна.

Фото: Инстаграм Анастасии Самбурской