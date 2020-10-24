С 1 ноября в Астраханской области увеличат плату за вывоз мусора из-за накопления ТКО

С 1 ноября 2020 года в Астраханской области повысится плата за вывоз мусора из-за накопления твердых коммунальных отходов, передает региональное министерство строительства и жкх.

Нормативы изменились из-за замеров накопления ТКО, проведенных осенью и зимой 2019 года, а также весной и летом 2020 года.

— В результате норматив для жителей города Астрахани и районных центров составит 2,38 м3 на человека в год, а для жителей сельских поселений 1,54 м3 на человека в год, — говорится в сообщении.

Из-за этого повысится и плата за вывоз мусора. Так, для городских жителей сумма увеличится на 8,68 рублей с человека, а для сельчан на 4,96 рублей с человека.

Также изменены нормативы по всем категориям юридических лиц.