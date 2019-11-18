Русская девушка бросила Джонни Деппа – СМИ

24-летняя танцовщица из Петербурга по имени Полина бросила голливудскую звезду Джонни Деппа. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Напомним, ранее появилась информация о том, что Джонни Депп увлёкся россиянкой, ранее даже сообщалось, что он готов сделать ей предложение.



Как отмечает РЕН ТВ, причиной расставания Полины и Джонни стал бракоразводный процесс актёра с Эмбер Херд. Депп якобы так сильно им занят, что перестал уделять внимание своей новой возлюбленной. В итоге Полина вернулась из Голливуда в Санкт-Петербург.

