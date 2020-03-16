«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга

Макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» завершил разработку сервиса мониторинга Wi-Fi сети. Это новый автоматизированный комплекс, позволяющий заказчикам осуществлять контроль за функционированием Wi-Fi сети в режиме реального времени. Сервис направлен на стабилизацию работы и получение полной картины удаленного онлайн-мониторинга беспроводной сети. Новое решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Константин Зверев, заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Решение “СКИТ” упрощает заказчикам работу с ИТ-инфраструктурой, автоматизирует процессы учета и управления информационными ресурсами. Одна из новых функций платформы — это мониторинг Wi-Fi сети, который расширяет возможности в управлении именно беспроводными сетями. Наша разработка позволит техническим специалистам заказчика взглянуть на качество работы Wi-Fi глазами пользователя и при необходимости своевременно внести коррективы».

Сервис в автоматическом режиме обеспечивает контроль состояния радиоэфира, плотность точек доступа Wi-Fi, текущую нагрузку на каналы связи и ряд других параметров, влияющих на качество беспроводной связи. Реализована возможность непосредственного подключения к конкретной точке доступа с проверкой доступности сайтов и тестированием скорости интернет-соединений. Информация предоставляется в виде интерактивной географической карты с нанесенными на ней объектами мониторинга. Для анализа качества Wi-Fi доступны различные временные фильтры, срезы технических данных и тепловые карты «поведения» беспроводных сетей.

В конце января на восьмой церемонии награждения победителей конкурса «Проект Года 2019», проводимого ИТ-сообществом Global CIO|Digital Experts на территории России и стран СНГ, сервис контроля параметров Wi-Fi сетей «Ростелекома» был признан лучшим в номинации «Управление ИТ». Победителей определяли ИТ-директора отечественной телекоммуникационной индустрии среди 220 проектов от компаний-соискателей, подавших свои заявки на конкурс.

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