На главную Новости мира

«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга

Макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» завершил разработку сервиса мониторинга Wi-Fi сети. Это новый автоматизированный комплекс, позволяющий заказчикам осуществлять контроль за функционированием Wi-Fi сети в режиме реального времени. Сервис направлен на стабилизацию работы и получение полной картины удаленного онлайн-мониторинга беспроводной сети. Новое решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».

Константин Зверев, заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Решение “СКИТ” упрощает заказчикам работу с ИТ-инфраструктурой, автоматизирует процессы учета и управления информационными ресурсами. Одна из новых функций платформы — это мониторинг Wi-Fi сети, который расширяет возможности в управлении именно беспроводными сетями. Наша разработка позволит техническим специалистам заказчика взглянуть на качество работы Wi-Fi глазами пользователя и при необходимости своевременно внести коррективы».

Сервис в автоматическом режиме обеспечивает контроль состояния радиоэфира, плотность точек доступа Wi-Fi, текущую нагрузку на каналы связи и ряд других параметров, влияющих на качество беспроводной связи. Реализована возможность непосредственного подключения к конкретной точке доступа с проверкой доступности сайтов и тестированием скорости интернет-соединений. Информация предоставляется в виде интерактивной географической карты с нанесенными на ней объектами мониторинга. Для анализа качества Wi-Fi доступны различные временные фильтры, срезы технических данных и тепловые карты «поведения» беспроводных сетей.

В конце января на восьмой церемонии награждения победителей конкурса «Проект Года 2019», проводимого ИТ-сообществом Global CIO|Digital Experts на территории России и стран СНГ, сервис контроля параметров Wi-Fi сетей «Ростелекома» был признан лучшим в номинации «Управление ИТ». Победителей определяли ИТ-директора отечественной телекоммуникационной индустрии среди 220 проектов от компаний-соискателей, подавших свои заявки на конкурс.

®

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

В работе предприятия, добывающего уголь в Скопинском районе, выявили нарушения

Новости Рязани
В связи с выявленными нарушениями, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
Узнать больше

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Талантливые абитуриенты РГУ могут получить дополнительные баллы при поступлении

Культура
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного...
Узнать больше

В Рязани закрывают учреждения образования, культуры и спорта

Администрация
С 17 по 30 марта в Рязани не будут работать учреждения образования, культуры и спорта, культурно-досуговые центры и библиотеки. Об этом глава...
Узнать больше

Дело об убийстве в Рязани ветерана ВОВ и его жены передано в суд

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено днём 26 сентября 2019 года в Московском районе Рязани.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

Мифы и ложные представления о коронавирусе

Акценты
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса.
Узнать больше

18 шагов навстречу подростку. Что нужно знать про поколение Z

Акценты
Что за дети пошли?! Они какие-то не такие! Мы такими не были! Они как с другой планеты! Они говорят на другом языке!...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врач рассказал о сбегающих из-под карантина пациентах в Коммунарке

Ребенок получил ожоги во время химического шоу аниматора с сухим льдом

Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член