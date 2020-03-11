Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Сотрудники Росстата рассказали об отраслях деятельности, в которых работников награждают самыми высокими зарплатами. Специалисты выделили места в целом по РФ по прошлому году.

Статистика показывает, что работающие в сфере страхования и финансирования получают больше всех. Затем располагаются те, кто занимается добычей полезных ископаемых.

Чуть ниже доход у работающих в сферах информации и связи людей. Затем в рейтинге сотрудники научной, технической и профессиональной отраслях, а также госуправленцы, работники области военной безопасности и соцобеспечения.

Самые маленькие вознаграждения в прошлом году были у работников общепита и отелей. Чуть успешнее были сотрудники сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, сообщает Пятый канал.