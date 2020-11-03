Россиянин убил ветерана накануне юбилея Победы из-за спора о штурме Берлина

В Тевризский районный суд направлено дело в отношении 65-летнего жителя поселка Тевриз Омской области, которого обвиняют в убийстве 95-летнего ветерана накануне юбилея Победы, передает Интерфакс.

Инцидент произошел 6 мая. По версии следствия, злоумышленник пришел в гости к пожилому мужчине. Они стали обсуждать войну. Гостя возмутили действия ветерана и его сослуживцев.

Уточняется, что конфликт начался из-за обсуждения того, что часть, в которой воевал ветеран, дойдя до Кенигсберга, не пошла штурмовать Берлин.

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Обвиняемый принялся избивать жертву металлическим чайником по голове и телу. После этого он несколько раз ударил ветерана ножом в грудь. Потерпевший погиб на месте.

Подозреваемый вынес из дома нож, завернув его в кухонное полотенце, и выбросил его по дороге. Вины он не признал.