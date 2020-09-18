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Новости мираОбщество

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Иван Федоров
Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay

В России увеличился спрос на иностранную валюту, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия».

Так, в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Если в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более $5 тыс., в совокупности приобрели $31,6 млн и $44,21 млн, то в мае и июне объемы сделок увеличились до $310,6 млн и $607,2 млн соответственно. Июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года.

При этом менее крупные суммы не пользовались популярностью у россиян: общий размер сделок в июне на $501-2000 составил $489,3 млн, что вдвое ниже уровня покупок в январе и феврале.

По словам главного аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, тренд на покупку валюты продолжится, однако в дальнейшем не будет столь массовым. Это связано стем, что россияне удовлетворили первичные потребности в резервах.

Также на приобретение валюты влияет сезонность, так как россияне планируют отпуска, отметил Антонов. Поэтому период повышенного спроса на доллары и евро приходится на конец весны и летние месяцы. Однако текущий год не похож на предыдущий из-за роста интереса к крупным суммам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты.

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