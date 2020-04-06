Россияне назвали наиболее важные идейные поправки к Конституции

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Недопущение фальсификаций истории и защита государственной целостности и нерушимости границ страны названы россиянами самыми важными идейными поправками к Основному закону. Об этом рассказали сотрудники ВЦИОМ после опроса.

87 процентов опрошенных заявили, что очень важно защищать государственную целостность. 89% респондентов выступили за инициативу о защите исторической правды. Также 87% признали важной поправку о культуре России как уникальном наследии многонационального народа. 86% россиян поддержали поправку о закреплении статуса русского языка как государствообразующего, сообщает Лента.ру.

83 процента жителей РФ считают важной идею защитить институт брака как союз женщины и мужчины. Затем следует поправка, которая закрепляет статус РФ как правопреемника СССР на своей территории, набрав 81 процент поддержки.