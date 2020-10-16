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Новости мираОбщество

Россияне активно покупают билеты и туры на Новый год

Елена Лобанова

Несмотря на пандемию, россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники. По данным онлайн-сервиса путешествий Туту.ру, чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в этом году пришлось на сентябрь. На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, а по внешнему туризму — Турция.

Спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23% — 26%соответственно по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Об этом «Известиям»сообщили в Туту.ру. На сентябрь приходится 76,1% покупок на новогодние праздники.

— Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса, — отметили в Туту. ру.

Среди российских городов для отдыха популярны Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды.

Не хотят россияне отказываться и от зарубежного отдыха. По словам гендиректора Ozon.Travel Михаила Осина, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают проводить праздники за границами России.

— Если в прошлом году в числе предпочтений россиян для заграничных поездок на зимние каникулы находились Таиланд и Испания, а замыкала топ-5 Турция, то в этом году россияне, планирующие выезд за границу на Новый год, в большинстве своем рассматривают отдых на турецких курортах, — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Турам на смех: россияне активно бронируют путевки на Новый Год.

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