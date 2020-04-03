Россия полностью прекратит международное авиасообщение

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С 3 на 4 апреля Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения своих граждан на Родину. Об этом сообщает INTERFAX.RU

Агентство также информирует о полной приостановке международных рейсов с субботы, 4 апреля.

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