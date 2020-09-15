Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков поймал сигнал с секретного объекта на орбите. Оказалось, что этот объект оставил на околоземной орбите китайский космический корабль, который начале сентября совершил испытательный полет, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Пашков рассказал, что начал искать сигналы с этого аппарата на различных диапазонах. Спустя семь дней поиска и обработки четырех терабайт данных, система все-таки обнаружила два неопознанных сигнала с двух разных орбит.

Радиолюбитель отметил, что сигнал идет стабильно, из чего можно предположить, что объектом является спутник.