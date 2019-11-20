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Российские предприниматели попросили ускорить принятие законов о криптовалютах

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать законопроекты, которые будут регулировать сферу криптовалют.

Также отметили, что российские предприниматели спешат выпустить собственные токены для снижения зависимости от расчетов в традиционных валютах. При этом в союзе беспокоятся, что бизнес не сможет это сделать даже после принятия закона «О цифровых финансовых активах», который ранее был одобрен Госдумой в первом чтении.

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По словам экспертов РСПП, также необходимо внести изменения в законодательство в сфере гражданско-правовых отношений — определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, получением лицензий и сертификатов.

Подробнее — в материале «Известий».

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