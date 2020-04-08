В Роспотребнадзоре рассказали родителям, как верно организовать учебное место школьника на время изоляции

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для родителей, которые помогут правильно подготовить рабочее место школьников, находящихся на самоизоляции. Эксперты полагают, что нужно в верном порядке разместить мебель, следить за позами ребенка, а также проводить гимнастику.

Специалисты советуют поставить стол учащегося в зоне естественного освещения около окна, а также поставить на него лампу. Монитор ПК следует разместить на уровне глаз школьника, при этом он должен быть отдален от ученика на 60-70 сантиметров.

Чтобы избежать проблем с осанкой, нужно, чтобы ребенок сидел на стуле глубоко, ноги поставил на пол, а спину держал ровно. На стол не рекомендуется опираться, во время письма нужно прижиматься к спинке стула поясничным отделом. Эксперты отметили, что мебель должна соответствовать росту ребенка.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют раз за 30–45 минут проводить физкультминутку и гимнастику для глаз. Такой подход сможет снять напряжение и настроить ребенка на дальнейшую работу.