Роспотребнадзор проведёт исследование коллективного иммунитета к коронавирусу в 22 регионах России

-

В июне специалисты Роспотребнадзора проведут в 22 регионах России исследование для выявления коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сероэпидемиологическое исследование будет проводиться с учётом протокола ВОЗ. Его цель – получить данные для прогнозирования ситуации с распространением COVID-19 и планирования профилактических мероприятий.

Для лабораторных исследований будут использоваться ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, производимые научным центром Роспотребнадзором. Методом случайной выборки в исследование включат детей от 1 до 17 лет, а также взрослые возрастные группы 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

В каких конкретно регионах будет проводиться исследование не уточняется.