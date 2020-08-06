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Новости мираОбщество

Роспотребнадзор объяснил, кому нельзя есть дыню

Иван Федоров

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, кому не следует кушать дыню. Оказалось, что продукт не нужно употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам.

Эксперты отметили, что дыня – продукт тяжелый. Кушать ее следует в промежутках между основными приемами пищи. Сразу после еды такой продукт употреблять не стоит. Не полезно кушать дыни и на голодный желудок. Ни в коем случае не нужно обгрызать корки: именно в них находятся главные вредные вещества.

Кроме того, вредно кушать дыню, а затем запивать ее холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком и спиртными напитками. Из-за этого можно «заработать» расстройство желудка, сообщает РЕН ТВ.

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