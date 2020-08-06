Роспотребнадзор объяснил, кому нельзя есть дыню

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, кому не следует кушать дыню. Оказалось, что продукт не нужно употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам.

Эксперты отметили, что дыня – продукт тяжелый. Кушать ее следует в промежутках между основными приемами пищи. Сразу после еды такой продукт употреблять не стоит. Не полезно кушать дыни и на голодный желудок. Ни в коем случае не нужно обгрызать корки: именно в них находятся главные вредные вещества.

Кроме того, вредно кушать дыню, а затем запивать ее холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком и спиртными напитками. Из-за этого можно «заработать» расстройство желудка, сообщает РЕН ТВ.