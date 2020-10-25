Роспотребнадзор обнаружил нарушения при выпечке хлеба в Астрахани

Роспотребнадзор обнаружил некоторые нарушения в выпечке хлебобулочных изделий и их реализации, сообщает региональное управление.

Орган провел как плановые, так и внеплановые проверки. Заранее предупреждены о приходе Роспотребнадзора были ООО «Интехпрод», а также отделы по реализации хлебобулочных изделий в Торговом комплексе «МЕТРО», супермаркетах «Даир», гипермаркетах «О’КЕЙ» и «Лента». Внеплановые проверки коснулись ООО «Трусовский хлебозавод», ООО «Эльвира» и ООО «Сателлит».

— За 3-й квартал проведены лабораторные исследования 258 проб хлебобулочных и кондитерских изделий, из них 191 проба хлебобулочных и 67 кондитерских изделий, — говорится в сообщении.

В результате орган выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в частности санитарно-технического состояния помещений и санитарно-гигиенического режима.

— Ко всем виновным были применены меры административного воздействия, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.