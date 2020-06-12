Росгвардейца уволили за угрозы подбросить наркотики мужчине

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Сотрудника Росгвардии уволили со службы после того, как он пообещал москвичу подкинуть ему наркотики и отправить в тюрьму. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на телеграм-канал «Подъем». Опубликовано видео с места случившегося.

По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, силовика не оштрафовали.

«В Росгвардии подтверждают, что данный сотрудник уволен», — заявил он.

Отмечается, что такое решение было принято после проведения служебной проверки.