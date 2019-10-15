На главную Новости мира Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы
Новости мираОбщество

Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о её состоянии и борьбе с болезней. Информация появилась в инстаграме, на странице, созданной для поддержки актрисы. Об этом сообщает РЕН ТВ

В инстаграме подтверждается, что Заворотнюк действительно проходит курс лечения, но в коме она не была, к аппарату искусственной вентиляции лёгких актрису не подключали, в состоянии «сопора» не впадала. 

Родные подтвердили, что заболевание есть и главная цель сейчас – его победить. Они ничего не просят, кроме искренней молитвы и уважения. Также просят не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Липецке в аварии пострадала беременная женщина

В Мордовии уголовника осудят за распространение детского порно

В Кемерово муж едва не убил жену ложкой для обуви