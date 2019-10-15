Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о её состоянии и борьбе с болезней. Информация появилась в инстаграме, на странице, созданной для поддержки актрисы. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В инстаграме подтверждается, что Заворотнюк действительно проходит курс лечения, но в коме она не была, к аппарату искусственной вентиляции лёгких актрису не подключали, в состоянии «сопора» не впадала.



Родные подтвердили, что заболевание есть и главная цель сейчас – его победить. Они ничего не просят, кроме искренней молитвы и уважения. Также просят не выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

