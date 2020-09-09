Родители-педофилы получили 33 года тюрьмы на двоих в Саратове

Суд вынес приговор супругам, которые на протяжении нескольких лет насиловали собственного сына в Саратове. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что 34-летний мужчина неоднократно вступал в половую связь с пасынком. При этом мать мальчика сама приводила сына в постель мужа. Кроме того, женщина сама вступала с ребенком в интимные отношения.

Родители-педофилы получили 33 года тюрьмы на двоих. Так, мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима, женщина проведет за решеткой 13 лет.