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Новости мираПроисшествия

Родители накрыли умирающую девочку одеялом, чтобы она не мешала им

Никита Брыкин

Родители накрыли умирающую двухлетнюю девочку одеялом с головой, чтобы она не мешала их вечеринке, пишет «КП».

Известно, что ребенок умер 9 июня 2019 года в Тольятти. Как стало известно, родители использовали жестокие методы воспитания. Так, они кричали на дочь по любому поводу, били по голове и кидали на кроватку.

В результате у малышки опухла голова, но ее мать заявила, что это просто флюс. Пока родители веселились с друзьями, она умирала в своей кроватке. По словам подруги пары, девочка лежала на матрасе на полу, с ног до головы накрытая одеялом.

Она умерла следующей ночью. Эксперты обнаружили на ее теле примерно 40 следов от ударов, половина из них пришлась на голову.

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