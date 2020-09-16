Ревнивец зарезал двух маленьких дочерей сожительницы в Рыбинске

Телеканалу РЕН ТВ стали известны обстоятельства убийства двух девочек в Рыбинске. По подозрению в преступлении стражи порядка разыскивают местного жителя Виталия Молчанова.

По предварительной версии, примерно месяц назад к мужчине переехала его возлюбленная с двумя детьми. Накануне утром она ушла на работу. Вернувшись домой, женщина увидела жуткую картину: тела своих дочерей с множественными ножевыми ранениями.

Вероятно, мотивом убийства стала ревность. Так, дама якобы полтора дня не появлялась дома. Решив, что возлюбленная проводит время с другим мужчиной, злоумышленник решил расправиться с ее детьми.

Злоумышленника разыскивают. Не исключено, что подозреваемый страдает психическим расстройством. В деталях этой истории разбираются правоохранители.