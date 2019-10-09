Renault Sandero Stepway City вступил в ряды «Делимобилей»

Фирма каршеринга «Делимобиль» закупила в свой автопарк новую модель. Еще одним «работником» сервиса в Москве стал Renault Sandero Stepway City.

Машин, оснащенных 1.6-литровым двигателем с отдачей в 113 лошадиных сил и вариатором, было куплено 150 штук. Отметим, что французский кросс-хэтч будет более выгодным для аренды, нежели чем Polo-седан или Solaris от компании «Делимобиль».

В дневное время суток Renault Sandero Stepway City стоит 6 рублей за минуту. В то же время прокат Polo или Solaris обойдется в 7 рублей за 60 секунд, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю