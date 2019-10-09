На главную Новости мира Renault Sandero Stepway City вступил в ряды «Делимобилей»
Новости мираОбщество

Renault Sandero Stepway City вступил в ряды «Делимобилей»

Главная фотография: {21233522, RENAULT SANDERO STEPWAY ПОЯВИЛИСЬ В МОСКОВСКОМ КАРШЕРИНГЕ «ДЕЛИМОБИЛЬ»}

Фирма каршеринга «Делимобиль» закупила в свой автопарк новую модель. Еще одним «работником» сервиса в Москве стал Renault Sandero Stepway City.

Машин, оснащенных 1.6-литровым двигателем с отдачей в 113 лошадиных сил и вариатором, было куплено 150 штук. Отметим, что французский кросс-хэтч будет более выгодным для аренды, нежели чем Polo-седан или Solaris от компании «Делимобиль».

В дневное время суток Renault Sandero Stepway City стоит 6 рублей за минуту. В то же время прокат Polo или Solaris обойдется в 7 рублей за 60 секунд, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Российская продавщица, отправившая в нокаут дебошира, восхитила иностранцев

Пара из России улетела сыграть свадьбу в Грузию и не может вернуться

Прохожий пырнул ножом отца с коляской в Архангельске